أورال يقسو على أخمات بثلاثية في الدوري الروسي
FCURAL/twitter
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تغلب فريق أورال على ضيفه أخمات بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
وسجل ثلاثية أصحاب الأرض كل من فلاديمير إيلين والهولندي من أصل مغربي عثمان الكبير، ويوري بافين في الدقائق 45+2 و58 و78 على الترتيب.
وبهذا الفوز، رفع أورال رصيده إلى 6 نقاط، فيما توقف رصيد أخمات عند 3 نقاط.
وفي مباراة ثانية تغلب لوكوموتيف على ضيفه تامبوف 2-1.
المصدر: rsport.ria.ru
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