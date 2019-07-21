بالفيديو..أرسنال وبنفيكا يتفوقان بثلاثية على منافسيهما في كأس الأبطال

حقق أرسنال الإنجليزي فوزا عريضا على نظيره فيورنتينا الإيطالي، بثلاثية نظيفة الأحد، في إطار منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

ونجح من صفوف "المدفعجية" إدي نكيتياه بتسجيل الهدف الأول والثاني في الدقيقتين 15 و65، قبل أن يضيف جوزيف ويلوك الهدف الثالث لمصلحة فريقه.

وغاب عن المباراة اللاعب المصري محمد النني الذي شارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث أنه لم يلتحق بعد بمعسكر أرسنال في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وكان قد فاز أرسنال الأربعاء الماضي على بايرن ميونخ الألماني 2-1 في البطولة الودية.

وبدوره حقق بنفيكا البرتغالي فوزا بثلاثية دون رد، على نظيره جوادالاخارا المكسيكي، ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية على ملعب ليفاي بمدينة سانتا كلارا الأمريكية.

وافتتح راؤول دي توماس التسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة، وفي الشوط الثاني أضاف رافا سيلفا ثاني أهداف بطل البرتغال في الدقيقة 70، قبل أن يختتم نجم الفريق هاريس سيفيروفيتش الثلاثية.

وسيلتقي بنفيكا في المباراة الثانية أمام فيورنتينا، يوم 24 يوليو الجاري على ملعب ريد بول أرينا بمدينة هاريسون.

المصدر: وكالات