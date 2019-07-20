كراسنودار يقلب الطاولة على أوفا في الدوري الروسي (فيديو)

قلب كراسنودار تأخره أمام مضيفه أوفا بهدفين، إلى فوز ثمين 3-2، في المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية كراسنودار كل من الدنماركي يونس نملي والهولندي توني فيلهينا ولاعب أوفا جيمي تابيدزي بالخطأ في مرماه في الدقائق 49 و73 و86 على التوالي، فيما سجل هدفي أصحاب الأرض كل من المولدافي كاتالين كارب وجيمي تابيدزي في الدقيقتين 29 و40 على الترتيب.

وبهذا الفوز، جمع كراسنودار أول 3 نقاط بعد خسارته في الجولة الأولى أمام أخمات بهدف نظيف، فيما بقي رصيد أوفا خاليا من النقاط بعد تلقيه خسارته الثانية في الدوري.

Волевая! Победа! Наша! 👏🏻👏🏻👏🏻



Отметим дебютные голы Юнеса Намли и Тонни Вильены! pic.twitter.com/hLph5hV7i2 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 20, 2019

المصدر: rsport.ria.ru