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مانشستر يونايتد يهزم إنتر ميلان في كأس الأبطال

الرياضة

مانشستر يونايتد يهزم إنتر ميلان في كأس الأبطال
AFP
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استهل مانشستر يونايتد مشاركته في كأس الأبطال الدولية، بتحقيق الفوز على إنتر ميلان 1-0، السبت، في المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني في سنغافورة.

ويدين الفريق الإنجليزي بهذا الفوز للاعبه ماسون جرينوود الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في (د.76).

وتقام البطولة الودية في الفترة ما بين 16 يوليو و10 أغسطس، بمشاركة 12 فريقا من إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمكسيك.

المصدر: وكالات

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