مانشستر يونايتد يهزم إنتر ميلان في كأس الأبطال

استهل مانشستر يونايتد مشاركته في كأس الأبطال الدولية، بتحقيق الفوز على إنتر ميلان 1-0، السبت، في المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني في سنغافورة.

ويدين الفريق الإنجليزي بهذا الفوز للاعبه ماسون جرينوود الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في (د.76).

مانشستر يونايتد 1 × 0 انتر ميلان | هدف غرينوود د 76 " 🎥



*' • بطولة الگاس الدولية للابطال • '*#munchiesterpic.twitter.com/bLqMPBPQ6I — فاستر قول - Faster Goal (@Brahimkatra33g1) 20 июля 2019 г.

وتقام البطولة الودية في الفترة ما بين 16 يوليو و10 أغسطس، بمشاركة 12 فريقا من إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمكسيك.

المصدر: وكالات