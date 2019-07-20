مانشستر يونايتد يهزم إنتر ميلان في كأس الأبطال
AFP
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استهل مانشستر يونايتد مشاركته في كأس الأبطال الدولية، بتحقيق الفوز على إنتر ميلان 1-0، السبت، في المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني في سنغافورة.
ويدين الفريق الإنجليزي بهذا الفوز للاعبه ماسون جرينوود الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في (د.76).
مانشستر يونايتد 1 × 0 انتر ميلان | هدف غرينوود د 76 " 🎥— فاستر قول - Faster Goal (@Brahimkatra33g1) 20 июля 2019 г.
*' • بطولة الگاس الدولية للابطال • '*#munchiesterpic.twitter.com/bLqMPBPQ6I
وتقام البطولة الودية في الفترة ما بين 16 يوليو و10 أغسطس، بمشاركة 12 فريقا من إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمكسيك.
المصدر: وكالات
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