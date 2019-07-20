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نجم الجزائر والبطولة الإفريقية يستعد للانضمام إلى ميلان

الرياضة

نجم الجزائر والبطولة الإفريقية يستعد للانضمام إلى ميلان
AFP GIUSEPPE CACACE
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ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي السبت أن النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر يستعد للتوقيع على عقد انتقاله إلى صفوف ميلان الإيطالي.

وقال الموقع الإيطالي إن لاعب وسط المنتخب الجزائري المتوج ببطولة كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده، اتفق مع نادي ميلان على كافة بنود العقد، ويستعد للتوقيع فور عودته إلى إيطاليا، الأسبوع المقبل من أجل الخضوع للفحوصات الطبية وإكمال انتقال لميلان بشكل رسمي.

وكان بن ناصر قد انتقل إلى صفوف إيمبولي الإيطالي قادما من أرسنال الإنجليزي وهناك شرط في عقده يسمح للـ"مدفعجية" بإعادة شرائه مقابل 16 مليون يورو.

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ووافق ميلان على دفع المبلغ  للحصول على توقيع أفضل لاعب في بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد إعلان الأخير عن عدم عودته للنادي اللندني .

 وتوج بن ناصر الجمعة كأفضل لاعب في بطولة "الكان" في النسخة الـ32 ، التي استضافتها مصر في الفترة بين 21 يونيو الماضي و19 يوليو الحالي.

المصدر: calciomercato.com

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