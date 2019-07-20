نجم المنتخب النيجيري يحصد جائزة هداف كأس الأمم الإفريقية 2019
حصد نجم المنتخب النيجيري أوديون إيغالو جائزة هداف النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر بالفترة بين 21 يونيو الماضي و19 يوليو الجاري.
وأحرز إيغالو 5 أهداف خلال البطولة القارية، وجاء في صدارة الهدافين، بفارق هدفين عن أصحاب المركز الثاني، رياض محرز، وآدم أوناس، ثنائي منتخب الجزائر، بجانب ساديو ماني نجم السنغال، وسيدريك باكامبو من الكونغو الديمقراطية، برصيد 3 أهداف لكل منهم.
All Glory to GOD🙏🏾 pic.twitter.com/adpHbTdUWr— Odion Jude Ighalo (@ighalojude) July 20, 2019
وتمكن محاربو الصحراء الذين لم يبلغوا المباراة النهائية للبطولة القارية منذ تتويجهم على أرضهم بلقبهم الأول عام 1990، من حصد اللقب الثاني عقب تغلبهم على السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.
وأحرز المنتخب النيجيري الميدالية البرونزية، بعد فوزه على نظيره التونسي بهدف نظيف في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.
المصدر: وكالات