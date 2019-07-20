حارس عرين "محاربو الصحراء" يتوّج بجائزة أفضل حارس في كأس الأمم الإفريقية 2019

أحرز حارس مرمى المنتخب الجزائري رايس مبولحي جائزة أفضل حارس في النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية، التي استضافتها مصر بالفترة بين 21 يونيو الماضي و19 يوليو الجاري.

كما حصل مبولحي، على جائزة رجل المباراة النهائية، التي أقيمت بإستاد القاهرة، بعد أن نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في المباراة التي فاز فيها المنتخب الجزائري على نظيره السنغالي بهدف دون رد.

إقرأ المزيد

وتسلم جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار من اللجنة المنظمة.

يذكر أن المنتخب الجزائري حقق اللقب للمرة الثانية في تاريخه حيث سبق له التتويج باللقب القاري عام 1990.

المصدر: CAF_Online/twitter