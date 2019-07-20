حارس عرين "محاربو الصحراء" يتوّج بجائزة أفضل حارس في كأس الأمم الإفريقية 2019
أحرز حارس مرمى المنتخب الجزائري رايس مبولحي جائزة أفضل حارس في النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية، التي استضافتها مصر بالفترة بين 21 يونيو الماضي و19 يوليو الجاري.
The unbreakable M'bolhi has won the #TotalAFCON2019 best goalkeeper award 🧤#CelebrateAfricapic.twitter.com/pEzKNpX01D— CAF (@CAF_Online) 20 июля 2019 г.
كما حصل مبولحي، على جائزة رجل المباراة النهائية، التي أقيمت بإستاد القاهرة، بعد أن نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في المباراة التي فاز فيها المنتخب الجزائري على نظيره السنغالي بهدف دون رد.
#TotalAFCON2019— CAF (@CAF_Online) July 19, 2019
And the winner of the Total Man of the Match is R. M'bolhi!#SENALG#FootballTogetherpic.twitter.com/kjVsR3KvDr
وتسلم جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار من اللجنة المنظمة.
يذكر أن المنتخب الجزائري حقق اللقب للمرة الثانية في تاريخه حيث سبق له التتويج باللقب القاري عام 1990.
المصدر: CAF_Online/twitter