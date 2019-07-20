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حارس عرين "محاربو الصحراء" يتوّج بجائزة أفضل حارس في كأس الأمم الإفريقية 2019

الرياضة

حارس عرين
AFP JAVIER SORIANO
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أحرز حارس مرمى المنتخب الجزائري رايس مبولحي جائزة أفضل حارس في النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية، التي استضافتها مصر بالفترة بين 21 يونيو الماضي و19 يوليو الجاري.

كما حصل مبولحي، على جائزة رجل المباراة النهائية، التي أقيمت بإستاد القاهرة، بعد أن نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في المباراة التي فاز فيها المنتخب الجزائري على نظيره السنغالي بهدف دون رد.

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وتسلم جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار من اللجنة المنظمة.

يذكر أن المنتخب الجزائري حقق اللقب للمرة الثانية في تاريخه حيث سبق له التتويج باللقب القاري عام 1990.

المصدر: CAF_Online/twitter

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