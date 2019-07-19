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نهائي أمم إفريقيا.. الجزائر والسنغال (التغطية الخاصة)

الرياضة

نهائي أمم إفريقيا.. الجزائر والسنغال (التغطية الخاصة)
AFP
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى اللقاء النهائي المرتقب لبطولة كأس أمم إفريقيا "مصر 2019" بين منتخبي الجزائر والسنغال والتي يسدل الستار عليها اليوم الجمعة، في إستاد القاهرة.

لحظة وصول رياض محرز وساديو ماني إلى إستاد القاهرة الدولي..

غرفة تبديل ملابس منتخب السنغال..

الجماهير الجزائرية تشعل إستاد القاهرة..

وبدأت الجماهير الجزائرية في التوافد إلى إستاد القاهرة الدولي، من أجل مساندة " محاربو الصحراء" في نهائي البطولة القارية.

وحجز المنتخب الجزائري، تذكرة العبور إلى المباراة النهائية بعد الفوز 2-1 على نيجيريا، فيما تغلب منتخب السنغال بهدف دون رد على تونس.

وبعد ثلاثة أسابيع من مباراتهما في الدور الأول التي انتهت لصالح المنتخب الجزائري 1-0، سيكون المنتخبان على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل لحسم الصراع على لقب طال انتظاره من الطرفين.

ويتطلع المنتخب الجزائري إلى الفوز بلقبه الثاني في البطولة بعد 29 عاما من تتويجه بلقبه الوحيد في البطولة حين توج بنسخة عام 1990 على أرضه. 

في المقابل، يتطلع المنتخب السنغالي إلى الفوز بباكورة ألقابه في البطولة القارية حيث كان أفضل إنجاز سابق هو إحراز المركز الثاني عندما خسر أمام نظيره الكاميروني بركلات الترجيح في المباراة النهائية لنسخة 2002 في مالي.

المصدر: RT

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