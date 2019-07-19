تعرف على قيمة الجوائز المالية في كأس الأمم الإفريقية 2019

يسدل الستار اليوم على النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، عندما يلتقي المنتخبان الجزائري والسنغالي على استاد القاهرة الدولي في الساعة 22:00 بتوقيت موسكو.

ويوزع 14.2 مليون دولار بين أفضل ثمانية منتخبات في البطولة الحالية، وتبلغ قيمة جوائز المباراة النهائية المالية وحدها 7 ملايين دولار، حيث يحصل الفائز باللقب على 4.5 مليون دولار، بينما يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار.

وتحصل كل من نيجيريا وتونس صاحبتا المركزين الثالث والرابع على 2 مليون دولار لكل منهما بالتساوي، فيما تحصل المنتخبات الأربعة التي ودعت البطولة من دور ربع النهائي على 800 ألف دولار.

المصدر: وكالات