سيدات روسيا يحرزن ذهبية "البرنامج الاختياري" للسباحة المتزامنة في بطولة العالم (فيديو)

أحرز المنتخب الروسي للسيدات الميدالية الذهبية في مسابقة "البرنامج الاختياري" للسباحة المتزامنة، ضمن بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في مدينة جوانجو الكورية الجنوبية.

#ARTISTICSWIMMING - Women's team free Final



Russia is gold again! As in Budapest 2017, the medals for the Team Free final go to:

🥇 RUSSIA

🥈 CHINA

🥉 UKRAINE#FINAGwangju2019pic.twitter.com/7S1pIDdqaL — FINA (@fina1908) 19 июля 2019 г.

Proof that lightning can strike twice in the same place. A repeat of the podium in Budapest was the outcome in the Team Free competition. Congratulations to Russia, China and Ukraine 🥇🥈🥉. #FINAGwangju2019#ArtisticSwimmingpic.twitter.com/xitNPDYQK5 — FINA (@fina1908) 19 июля 2019 г.

وحققت سيدات روسيا المركز الأول بعد جمعهن 98 نقطة، أمام المنتخب الصيني الذي حل ثانيا بمجموع 96.0333 نقطة، فيما كان المركز الثالث من نصيب المنتخب الأوكراني بـ94.3667 نقطة.

🥇 Синхронистки сборной России взяли золото в произвольной программе на ЧМhttps://t.co/ik92AYInVgpic.twitter.com/cjsnOlB3q6 — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 19, 2019

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ومثلت المنتخب الروسي الذهبي في هذه المسابقة كل من فارفارا سوبوتينا، فيرونيكا كالينينا، آلا شيشكينا، ماريا شوروتشكينا، أناستاسيا أرخيبوفسكايا، مارينا غوليادغينا، فلادا تشيغيريوفا وبالينا كومار.

وهذه الذهبية الروسية الثانية للفرق، بعد أن أحرزت سيدات روسيا ذهبية مسابقة "الفني" للسباحة المتزامنة الثلاثاء الماضي.

المصدر: rsport.ria.ru