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سيدات روسيا يحرزن ذهبية "البرنامج الاختياري" للسباحة المتزامنة في بطولة العالم (فيديو)

الرياضة

سيدات روسيا يحرزن ذهبية
Sputnik Александр Вильф
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أحرز المنتخب الروسي للسيدات الميدالية الذهبية في مسابقة "البرنامج الاختياري" للسباحة المتزامنة، ضمن بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في مدينة جوانجو الكورية الجنوبية.

وحققت سيدات روسيا المركز الأول بعد جمعهن 98 نقطة، أمام المنتخب الصيني الذي حل ثانيا بمجموع 96.0333 نقطة، فيما كان المركز الثالث من نصيب المنتخب الأوكراني بـ94.3667 نقطة.

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ومثلت المنتخب الروسي الذهبي في هذه المسابقة كل من فارفارا سوبوتينا، فيرونيكا كالينينا، آلا شيشكينا، ماريا شوروتشكينا، أناستاسيا أرخيبوفسكايا، مارينا غوليادغينا، فلادا تشيغيريوفا وبالينا كومار.

وهذه الذهبية الروسية الثانية للفرق، بعد أن أحرزت سيدات روسيا ذهبية مسابقة "الفني" للسباحة المتزامنة الثلاثاء الماضي.

المصدر: rsport.ria.ru

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