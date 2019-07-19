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مشجع يقطع 10 آلاف كيلومتر سيرا على الأقدام من أجل مباراة في كرة قدم

الرياضة

مشجع يقطع 10 آلاف كيلومتر سيرا على الأقدام من أجل مباراة في كرة قدم
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كرّم رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد مشجعا من زيمبابوي حضر إلى مصر من بلاده سيرا على الأقدام، وأهداه تذكرة لحضور نهائي البطولة في نسختها الـ32 في مغامرة ملحمية.

وقطع المشجع ألفين زاكاتا مسافة وصلت إلى 10 آلاف كيلومتر، واحتاج إلى 44 يوما لقطعها مع عبور حدود 8 دول، ليصل إلى القاهرة متأخرا بعد خروج منتخب بلاده من المسابقة.

وبدأت رحلة المشجع في 27 مايو عبر جنوب إفريقيا وزيمبابوي وزامبيا وتنزانيا وكينيا وإثيوبيا والسودان ومصر، وكان من المقرر أن يصل قبل مباراة افتتاح البطولة لكن الظروف الأمنية لبعض الدول وصعوبة التأشيرات اللازمة لقطع الحدود، ومشاكل انقطاع الإنترنت حالت دون وصوله ومؤازرة منتخب زيمبابوي من على مدرجات الملاعب المصرية.

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لكن رحلة المشجع ألفين الصعبة قدمت له شهرة واسعة، وجاء في حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قد نختلف في كل شيء ونجتمع على على عشق المستديرة، هذا المشجع جاء من زيمبابوي إلى القاهرة سيرا على الأقدام من أجل حضور كأس أمم إفريقيا".

وشارك منتخب زيمبابوي ضمن منافسات المجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا برفقة مصر وأوغندا وجمهورية الكونغو، لكنه لم يحصد إلا نقطة واحدة وودع المسابقة من دورها الأول.

المصدر: وكالات

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