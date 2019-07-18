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تمساحان مصريان يتوقعان الفائز بنهائي كأس الأمم الإفريقية (فيديو)

الرياضة

تمساحان مصريان يتوقعان الفائز بنهائي كأس الأمم الإفريقية (فيديو)
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توقع تمساحان مصريان في حديقة الحيوانات بالجيزة، نتيجة المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية والتي ستجمع منتخبي الجزائر والسنغال غدا الجمعة على إستاد القاهرة الدولي.

ووضع الطعام مناصفة بجانب ورقتين مكتوب على الأولى الجزائر، وعلى الثانية السنغال.

واختار التمساحان (سامي وعبلة) أكل الطعام الذي بجانب ورقة السنغال، وهو ما يعني أنهما يتوقعان تتويج المنتخب السنغالي بالنسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية على حساب الجزائر.

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ويلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في نهائي البطولة القارية غدا الجمعة على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: موقع اليوم السابع المصري

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