قبل التوقيع رسميا.. دي ليخت يتجاوز الفحص الطبي في يوفنتوس (فيديو)

أنهى الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، الفحوصات التي أجراها في المركز الطبي ليوفنتوس، تمهيدا للانضمام بشكل رسمي إلى "السيدة العجوز"، خلال الميركاتو الحالي.

وحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن دي ليخت أصبح على بعد خطوة واحدة من إعلان انضمامه ليوفنتوس، بعد تجاوزه الفحوصات الطبية.

وأضاف الموقع أن المدافع البالغ من العمر 19 عاما، سيوقع على عقود انضمامه للسيدة العجوز في الساعات القليلة المقبلة في صفقة تبلغ قيمتها نحو 75 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يوقع دي ليخت على عقد لمدة 5 سنوات مقبلة، فيما سيتضمن العقد شرطا جزائيا بقيمة 150 مليون يورو.

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المصدر: وكالات