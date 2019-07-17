قبل التوقيع رسميا.. دي ليخت يتجاوز الفحص الطبي في يوفنتوس (فيديو)
أنهى الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، الفحوصات التي أجراها في المركز الطبي ليوفنتوس، تمهيدا للانضمام بشكل رسمي إلى "السيدة العجوز"، خلال الميركاتو الحالي.
وحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن دي ليخت أصبح على بعد خطوة واحدة من إعلان انضمامه ليوفنتوس، بعد تجاوزه الفحوصات الطبية.
Video: #DeLigt finishes #Juve medical, official announcement imminent https://t.co/CjMehdTN3Lpic.twitter.com/pEjmlzWbeT— CalcioMercato (En) (@CmdotCom_En) July 17, 2019
وأضاف الموقع أن المدافع البالغ من العمر 19 عاما، سيوقع على عقود انضمامه للسيدة العجوز في الساعات القليلة المقبلة في صفقة تبلغ قيمتها نحو 75 مليون يورو.
#deLigt 💪 pic.twitter.com/xI3CCG6YCk— JuventusFC (@juventusfc) July 17, 2019
ومن المنتظر أن يوقع دي ليخت على عقد لمدة 5 سنوات مقبلة، فيما سيتضمن العقد شرطا جزائيا بقيمة 150 مليون يورو.
#deLigt, in corso le visite al #JMedical! 👍 pic.twitter.com/oIV9FoHeax— JuventusFC (@juventusfc) July 17, 2019
المصدر: وكالات