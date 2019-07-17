 
مباشر

نيوكاسل يونايتد يعين مدربا جديدا خلفا لبينيتيز

الرياضة

نيوكاسل يونايتد يعين مدربا جديدا خلفا لبينيتيز
Reuters LEE SMITH
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m4w8

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تعيين، ستيف بروس، مدربا جديدا للفريق خلفا للإسباني رافائيل بينيتيز، الذي رحل إلى داليان ييفانغ الصيني بعد انتهاء عقده في يونيو الماضي.

ونشر نيوكاسل، اليوم الأربعاء، عبر موقعه على الإنترنت بيانا أعلن فيه تعيين بروس البالغ 58 عاما مدربا للفريق رسميا بعقد مبدئي لثلاثة أعوام.

وأكد النادي أن ستيف أغنيو وستيفن كليمنس سيعاونان بروس في مهامه الجديدة.

وعلق بروس الذي استقال في وقت سابق اليوم من تدريب شيفيلد ونزداي، الذي كان يشرف عليه فبراير 2019 تمهيدا للانضمام إلى ناديه الجديد، بالقول: "أنا سعيد وفخور لتعييني مدربا لنيوكاسل، هو نادي طفولتي ونادي والدي، لذلك هي لحظة مهمة بالنسبة لي ولعائلتي".

إقرأ المزيد
الإسباني بينيتيز يبدأ تجربة تدريبية في الصين
الإسباني بينيتيز يبدأ تجربة تدريبية في الصين

وسيلتحق بروس وطاقمه التدريبي بنيوكاسل الذي يخوض جولة تحضيرية في الصين استعدادا للموسم المقبل.

وأشرف بروس بعد نهاية مسيرته كلاعب مع شيفيلد يونايتد، على أندية عدة منها سندرلاند بالفترة بين 2009 و2011، وأستون فيلا بالفترة بين 2016 و2018.

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا