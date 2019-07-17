نيوكاسل يونايتد يعين مدربا جديدا خلفا لبينيتيز

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تعيين، ستيف بروس، مدربا جديدا للفريق خلفا للإسباني رافائيل بينيتيز، الذي رحل إلى داليان ييفانغ الصيني بعد انتهاء عقده في يونيو الماضي.

ونشر نيوكاسل، اليوم الأربعاء، عبر موقعه على الإنترنت بيانا أعلن فيه تعيين بروس البالغ 58 عاما مدربا للفريق رسميا بعقد مبدئي لثلاثة أعوام.

Newcastle United can now announce that Steve Bruce has been appointed as the club's new head coach.



More here: https://t.co/BTjZACgqtb#NUFCpic.twitter.com/IvhafgljYf — Newcastle United FC (@NUFC) July 17, 2019

وأكد النادي أن ستيف أغنيو وستيفن كليمنس سيعاونان بروس في مهامه الجديدة.

وعلق بروس الذي استقال في وقت سابق اليوم من تدريب شيفيلد ونزداي، الذي كان يشرف عليه فبراير 2019 تمهيدا للانضمام إلى ناديه الجديد، بالقول: "أنا سعيد وفخور لتعييني مدربا لنيوكاسل، هو نادي طفولتي ونادي والدي، لذلك هي لحظة مهمة بالنسبة لي ولعائلتي".

“There is a huge challenge ahead of us, but it’s one that my staff and I are ready for. We’ll roll our sleeves up and we’ll be giving it everything from the off to ensure supporters have a successful team that they can be proud of.”



Read more: https://t.co/BTjZACgqtb#NUFCpic.twitter.com/IWdJLsp34K — Newcastle United FC (@NUFC) July 17, 2019

إقرأ المزيد

وسيلتحق بروس وطاقمه التدريبي بنيوكاسل الذي يخوض جولة تحضيرية في الصين استعدادا للموسم المقبل.

وأشرف بروس بعد نهاية مسيرته كلاعب مع شيفيلد يونايتد، على أندية عدة منها سندرلاند بالفترة بين 2009 و2011، وأستون فيلا بالفترة بين 2016 و2018.

المصدر: "أ ف ب"