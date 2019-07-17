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مدرب سان جيرمان يدلي باعتراف جديد بشأن رحيل نيمار

الرياضة

مدرب سان جيرمان يدلي باعتراف جديد بشأن رحيل نيمار
AFP FRANCK FIFE
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اعترف الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، بأن البرازيلي نيمار يريد مغادرة الفريق الباريسي لكنه ترك القرار النهائي لمجلس الإدارة بقيادة القطري ناصر الخليفي.

وأجاب توخيل عند سؤاله عن نيمار خلال لقاء صحفي بعد المباراة الودية التي فاز بها سان جيرمان على دينامو دريسدين الألماني أمس بنتيجة 6-1: "أتمنى استمرار نيمار معنا، ولكنه يرغب في الرحيل".

وعن علمه برغبة نيمار في الرحيل عن النادي الباريسي قبل بطولة كوبا أمريكا، أوضح توخيل: "نعم، كنت أعرف الأمر قبل البطولة، لكني تركته بين مجلس الإدارة ونيمار".

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وشدد توخيل على تواجد نيمار في الجولة التي سيقوم بها سان جيرمان في الصين، بالقول: "سيكون متواجدا بسبب أمور خاصة بالرعاية وليس كرة القدم".

يذكر أن نيمار أبلغ إدارة باريس سان جيرمان، برغبته في الرحيل والعودة لصفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المصدر: وكالات

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