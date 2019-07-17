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برشلونة "يهدي" اثنين من نجومه لسان جيرمان مقابل نيمار.. والأخير يرد

الرياضة

برشلونة
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كشفت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية اليوم الأربعاء أن نادي باريس سان جيرمان رفض عرضا من برشلونة لشراء البرازيلي نيمار في صفقة تبادلية، مقابل الحصول على لاعبين إضافة لـ40 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن العرض المقدم من برشلونة كان شفهيا وليس كتابيا ويتضمن استرجاع نيمار مقابل البرازيلي فيليب كوتينيو والكرواتي إيفان راكيتيتش إضافة لـ40 مليون يورو.، لكنها أشارت إلى أن المدير الرياضي للنادي الباريسي، ليوناردو، كان حازما في رده ورفض العرض.

وبعد تعاقد برشلونة مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، لم يعد بمقدور النادي الكتالوني دفع مبلغ ضخم للتعاقد مع نيمار، لهذا لجأ لإدخال أسماء لاعبين مثل كوتينيو وراكيتيتش في الصفقة للتقليل من تكلفتها.

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وتتجه كل المؤشرات إلى رحيل نيمار عن صفوف سان جيرمان بعد عامين من الانتقال إليه قادما من برشلونة بصفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

المصدر: وكالات

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