إعلان تصنيف المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تصنيف المنتخبات المشاركة في تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

🚨 تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 🚨

إليكم تصنيفات المنتخبات المشاركة.. 👇#TotalAFCON2021pic.twitter.com/MzfrBrwlZL — CAF - عربي (@caf_online_AR) July 16, 2019

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وجاء تصنيف المنتخبات في القرعة كالتالي:

المستوى الأول: الجزائر، بوركينا فاسو، الكاميرون، ساحل العاج (كوت ديفوار)، مصر، غانا، مالي، المغرب، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، السنغال وتونس.

المستوى الثاني: بنين، الرأس الأخضر، الكونغو، الغابون، غينيا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، النيجر، جنوب إفريقيا، أوغندا وزامبيا.

المستوى الثالث: أنغولا، إفريقيا الوسطى، غينيا بيساو، مدغشقر، مالاوي، موزمبيق، ناميبيا، سيراليون، السودان، تنزانيا، توغو وزيمبابوي.

المستوى الرابع: بوروندي، بوتسوانا، جزر القمر، إثيوبيا، إيسواتيني، رواندا، ليسوتو وغينيا الاستوائية.

المستوى الخامس: تشاد، جيبوتي، غامبيا، ليبيريا، موريشيوس، ساو تومي، جزر سيشل وجنوب السودان.

وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة قرعة التصفيات، والتي تقام غدا الخميس.

المصدر: caf_online_AR/twitter