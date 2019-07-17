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إعلان تصنيف المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021

الرياضة

إعلان تصنيف المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021
AFP
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تصنيف المنتخبات المشاركة في تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

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وجاء تصنيف المنتخبات في القرعة كالتالي:

المستوى الأول: الجزائر، بوركينا فاسو، الكاميرون، ساحل العاج (كوت ديفوار)، مصر، غانا، مالي، المغرب، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، السنغال وتونس.

المستوى الثاني: بنين، الرأس الأخضر، الكونغو، الغابون، غينيا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، النيجر، جنوب إفريقيا، أوغندا وزامبيا.

المستوى الثالث: أنغولا، إفريقيا الوسطى، غينيا بيساو، مدغشقر، مالاوي، موزمبيق، ناميبيا، سيراليون، السودان، تنزانيا، توغو وزيمبابوي.

المستوى الرابع: بوروندي، بوتسوانا، جزر القمر، إثيوبيا، إيسواتيني، رواندا، ليسوتو وغينيا الاستوائية.

المستوى الخامس: تشاد، جيبوتي، غامبيا، ليبيريا، موريشيوس، ساو تومي، جزر سيشل وجنوب السودان.

وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة قرعة التصفيات، والتي تقام غدا الخميس.

المصدر: caf_online_AR/twitter

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