 
مباشر

دي ليخت يصل تورينو من أجل الانضمام ليوفنتوس

الرياضة

دي ليخت يصل تورينو من أجل الانضمام ليوفنتوس
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m4so

وصل الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي، إلى مدينة تورينو، تمهيدا للانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المقرر أن يخضع دي ليخت للكشف الطبي، غدا الأربعاء، في المركز الطبي الخاص بـ "السيدة العجوز" تمهيدا للتوقيع مع النادي الإيطالي.

وبعد وصوله إلى تورينو على متن طائرة خاصة، وجه الهولندي رسالة إلى جماهير "البيانكونيري" قال فيها: "أهلا جماهير يوفنتوس، أنا ماتياس دي ليخت وسعيد بالتواجد هنا".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سفير الاتحاد الأوروبي: هناك عائلات في تونس تتحكم في الثروة ستقضي على مكتسبات الثورة