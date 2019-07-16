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حفيظ دراجي يزور عائلة أبو تريكة في مصر.. والأخير يغرد (صور)

الرياضة

حفيظ دراجي يزور عائلة أبو تريكة في مصر.. والأخير يغرد (صور)
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زار المعلق الرياضي الجزائري، حفيظ دراج، عائلة محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، في قريتها.

ونشر دراجي صورة له مع عائلة أبو تريكة، على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "أحلى جلسة وأحلى غذاء بلدي مع أحلى عائلة في قرية ناهية نواحي القاهرة، وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبو تريكة".

وأضاف قائلا: "شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبو تريكة بالفوز للمنتخب الجزائري".

وعلق أبو تريكةعلى زيارة دراجي لعائلته، بالقول: "نتشرف بك يا كابتن حفيظ ونوّرت بيت الحاج محمد أبو تريكة الله يرحمه، ودائما الحاجة الوالدة والعائلة في الموعد".

حفيظ دراجي يزور عائلة أبو تريكة في مصر.. والأخير يغرد (صور)

كما نشر دراجي صورا لزيارته مقر النادي الأهلي المصري.

المصدر: "تويتر"

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