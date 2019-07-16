حفيظ دراجي يزور عائلة أبو تريكة في مصر.. والأخير يغرد (صور)

زار المعلق الرياضي الجزائري، حفيظ دراج، عائلة محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، في قريتها.

ونشر دراجي صورة له مع عائلة أبو تريكة، على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "أحلى جلسة وأحلى غذاء بلدي مع أحلى عائلة في قرية ناهية نواحي القاهرة، وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبو تريكة".

وأضاف قائلا: "شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبو تريكة بالفوز للمنتخب الجزائري".

أحلى جلسة واحلى غذاء بلدي مع احلى عائلة في قرية ناهية نواحي القاهرة وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبوتريكة ..

شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبوتريكة بالفوز للمنتخب الجزائري.. pic.twitter.com/Mj5cx1YiRd — hafid derradji (@derradjihafid) July 16, 2019

وعلق أبو تريكةعلى زيارة دراجي لعائلته، بالقول: "نتشرف بك يا كابتن حفيظ ونوّرت بيت الحاج محمد أبو تريكة الله يرحمه، ودائما الحاجة الوالدة والعائلة في الموعد".

كما نشر دراجي صورا لزيارته مقر النادي الأهلي المصري.

سعدت بزيارة مقر النادي الأهلي المصري أين لقيت كل الترحاب من رئيس ومجلس إدارة النادي والأعضاء المحترمين..

تشرفت بالاستماع إلى شروحات حول نادي ليس ككل النوادي بعراقته وشعبيته جعلت منه كيانا بهذا الحجم.

شكرا لكم على الحفاوة وعلى مساندتكم للمنتخب الجزائري في مشواره الإفريقي.. pic.twitter.com/GqWE4EJ2pu — hafid derradji (@derradjihafid) July 15, 2019

المصدر: "تويتر"