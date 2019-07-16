شاهد.. رد لاعبي "محاربو الصحراء" على رسالة مؤثرة من أطفال جزائريين مصابين بالسرطان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو يظهر أطفالا جزائريين مصابين بالسرطان، يطلبون من نجوم "محاربو الصحراء" إفراحهم بحصد لقب كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم.

ولم يتأخر رد نجوم الخضر على الأطفال المرضى المتواجدين بمستشفى الحاسي بمدينة وهران غربي الجزائر، حيث ظهر كل من رياض محرز ويوسف بلايلي وياسين براهيمي وبغداد بونجاح ويوسف عطال في فيديو موجه للأطفال، قائلين: "السلام عليكم نحن لاعبو المنتخب الجزائري، نوجه لكم أكبر سلام يا أطفال مستشفى الحاسي، ربنا يشفيكم إن شاء الله.. ادعوا لنا بالخير وسنفوز إن شاء الله وسنفرحكم جميعا".

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وتمكن "محاربو الصحراء" الذين لم يبلغوا المباراة النهائية للبطولة القارية منذ تتويجهم على أرضهم بلقبهم الوحيد عام 1990، من الفوز على نيجيريا، يوم الأحد، بفضل الهدف القاتل الذي سجله رياض محرز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1.

وسيلتقي المنتخب الجزائري في المباراة النهائية بنظيره السنغالي الجمعة المقبلة، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: وكالات