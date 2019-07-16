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نجم المنتخب البرازيلي السابق يغرق في الديون ويخسر عقاراته

الرياضة

نجم المنتخب البرازيلي السابق يغرق في الديون ويخسر عقاراته
AFP ANTONIO SCORZA
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ذكرت تقارير إعلامية أن البرازيلي كافو، البالغ 49 عاما، نجم منتخب "السامبا" السابق، تعرض لفقدان خمسة عقارات دفعة واحدة، بسبب تراكم ديونه.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن محكمة برازيلية حكمت بالاستيلاء على خمسة عقارات يمتلكها كافو بسبب ديونه الكثيرة.

ونقلت الصحيفة عن كافو قوله عن مسألة الديون: "إنها مشكلتي الشخصية، يمكنني إعطاء ممتلكاتي، سيارتي، منزلي، يمكنني دفع ما أريد أن أسدده من ديون".

ولدى نجم المنتخب البرازيلي السابق 15 عقارا آخر باسمه، بعضها مرهون بقيم تتراوح من 1.1 إلى 6 ملايين دولار.

المصدر: وكالات

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