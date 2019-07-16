نجم المنتخب البرازيلي السابق يغرق في الديون ويخسر عقاراته
ذكرت تقارير إعلامية أن البرازيلي كافو، البالغ 49 عاما، نجم منتخب "السامبا" السابق، تعرض لفقدان خمسة عقارات دفعة واحدة، بسبب تراكم ديونه.
وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن محكمة برازيلية حكمت بالاستيلاء على خمسة عقارات يمتلكها كافو بسبب ديونه الكثيرة.
⚠️ Embargan cinco propiedades a Cafú por sus deudas millonarias— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 16, 2019
🇧🇷 El exfutbolista brasileño, de 49 años, se ahoga por sus cuantiosas deudas https://t.co/cJGedwoEjUpic.twitter.com/Y9lnxbgRiy
ونقلت الصحيفة عن كافو قوله عن مسألة الديون: "إنها مشكلتي الشخصية، يمكنني إعطاء ممتلكاتي، سيارتي، منزلي، يمكنني دفع ما أريد أن أسدده من ديون".
ولدى نجم المنتخب البرازيلي السابق 15 عقارا آخر باسمه، بعضها مرهون بقيم تتراوح من 1.1 إلى 6 ملايين دولار.
المصدر: وكالات