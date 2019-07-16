ذكرت تقارير إعلامية أن البرازيلي كافو، البالغ 49 عاما، نجم منتخب "السامبا" السابق، تعرض لفقدان خمسة عقارات دفعة واحدة، بسبب تراكم ديونه.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن محكمة برازيلية حكمت بالاستيلاء على خمسة عقارات يمتلكها كافو بسبب ديونه الكثيرة.

⚠️ Embargan cinco propiedades a Cafú por sus deudas millonarias

🇧🇷 El exfutbolista brasileño, de 49 años, se ahoga por sus cuantiosas deudas https://t.co/cJGedwoEjUpic.twitter.com/Y9lnxbgRiy — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 16, 2019

ونقلت الصحيفة عن كافو قوله عن مسألة الديون: "إنها مشكلتي الشخصية، يمكنني إعطاء ممتلكاتي، سيارتي، منزلي، يمكنني دفع ما أريد أن أسدده من ديون".

ولدى نجم المنتخب البرازيلي السابق 15 عقارا آخر باسمه، بعضها مرهون بقيم تتراوح من 1.1 إلى 6 ملايين دولار.

المصدر: وكالات