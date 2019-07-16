الاتحاد التونسي لكرة القدم يقاطع الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للعبة

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، في بيان رسمي أنه قرر مقاطعة الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، دون توضيح أسباب المقاطعة.

وذكر الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك": "قررت الجامعة التونسية لكرة القدم (الاتحاد) مقاطعة الجلسة العامة للاتحاد الإفريقي المقررة بالقاهرة يوم 18 يوليو 2019، وبالتالي لن يحضر أي ممثل عن الجامعة التونسية وقد تم إعلام الكاف والاتحاد الدولي بذلك".

إقرأ المزيد

ولم يكشف الاتحاد التونسي عن أسباب قراره، لكن العديد من التقارير رجحت السبب إلى غضبه من تراجع حكم لقاء تونس والسنغال عن احتساب ركلة جزاء لصالح "نسور قرطاج" ضمن الدور قبل النهائي لكأس الأمم الإفريقية يوم الأحد الماضي.

يذكر أن المنتخب التونسي سيواجه نظيره النيجيري في مباراة تحديد المركز الثالث غدا الأربعاء، فيما يلعب منتخبا الجزائر والسنغال النهائي الجمعة المقبلة.

المصدر: وكالات