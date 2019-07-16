أعلن نادي "مينمينسبور" الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية التركي عن فسخ عقد لاعبه الجديد، الغامبي ألفا جالو، بعد أقل من 24 ساعة على التعاقد معه بسبب تشابه للأسماء.

وذكر النادي في بيان نشره عبر الإنترنت، أنه فسخ عقد لاعبه الجديد جالو الذي انضم للنادي قادما من "ألكوشيتينز" الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة البرتغالي.

وأوضح النادي التركي، أنه كان ينوي التعاقد مع لاعب غامبي آخر اسمه لامين جالو، يلعب في صفوف "ساليرنيتانا" الإيطالي (سيرا B)، والذي لعب 8 مباريات دولية مع منتخب غامبيا، ولكن تشابه أسماء اللاعبين أدى لهذا الخطأ الإداري الفادح.

Transfer | #Menemenspor geçen sezon GD Alcochetense takımında oynayan forvet oyuncusu Alpha Jallow ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. pic.twitter.com/1HdQgJZFvj — Spor Toto 1.Lig (@TffLig) July 8, 2019

من جهته، اعتبر ألفا جالو أن النادي التركي حطم قلبه، بعد أن فسخ العقد بهذه الطريقة، وأنه كان في قمة السعادة لانتقاله للعب في صفوف ناد أوروبي يلعب في درجة أعلى.

المصدر: rsport.ria.ru