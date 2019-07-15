روسيا تتوج بلقب الدوري العالمي للكرة الطائرة على حساب الولايات المتحدة (فيديو)
توج المنتخب الروسي بلقب الدوري العالمي للكرة الطائرة للمرة الخامسة في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره الأمريكي في المباراة النهائية التي جمعتهما في مدينة شيكاغو الأمريكية.
This is the point that sparked the Russian 🇷🇺 celebration in Chicago! Here’s how they defeated USA 🇺🇸 to take the #VNLMen 🏆 back home once again…— Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 15, 2019
Watch again: https://t.co/RQp8h4Ny7A#BePartOfTheGame#volleyball#VNL@usavolleyball@RusVolleyTeampic.twitter.com/OAef0wMzsD
وتمكن المنتخب الروسي من حسم المباراة، اليوم الاثنين، لمصلحته بثلاث مجموعات مقابل واحدة، نتائجها: 25-23 و20-25 و25-21 و25-20.
They’ve done it! Russia 🇷🇺 defeats USA 🇺🇸 3-1 (25-23, 20-25, 25-21, 25-20) to become #VNLMen back-to-back champions!— Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 15, 2019
Watch again: https://t.co/RQp8h559wa#BePartOfTheGame#volleyball#VNL@usavolleyball@RusVolleyTeampic.twitter.com/gxSar8jwaH
وبهذا التتويج، حافظت روسيا على لقبها للعام الثاني على التوالي، كما رفعت عدد مرات تتويجها باللقب إلى 5.
With you, the #VNLMen 🥇 owners, champions for the 2nd time in a row... RUSSIA 🇷🇺! 👏— Volleyball World (@FIVBVolleyball) 15 июля 2019 г.
Volleyball TV has all #VNL matches: https://t.co/RQp8h559wa#BePartOfTheGame#volleyball@RusVolleyTeampic.twitter.com/t6DkVl7MJw
وحصل المنتخب البولندي على الميدالية البرونزية عقب تغلبه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على نظيره البرازيلي بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 25-17 و25-23 و25-21.
المصدر: rsport.ria.ru