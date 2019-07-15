روسيا تتوج بلقب الدوري العالمي للكرة الطائرة على حساب الولايات المتحدة (فيديو)

توج المنتخب الروسي بلقب الدوري العالمي للكرة الطائرة للمرة الخامسة في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره الأمريكي في المباراة النهائية التي جمعتهما في مدينة شيكاغو الأمريكية.

وتمكن المنتخب الروسي من حسم المباراة، اليوم الاثنين، لمصلحته بثلاث مجموعات مقابل واحدة، نتائجها: 25-23 و20-25 و25-21 و25-20.

وبهذا التتويج، حافظت روسيا على لقبها للعام الثاني على التوالي، كما رفعت عدد مرات تتويجها باللقب إلى 5.

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وحصل المنتخب البولندي على الميدالية البرونزية عقب تغلبه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على نظيره البرازيلي بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 25-17 و25-23 و25-21.

المصدر: rsport.ria.ru