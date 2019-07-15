فيديو يشعل الإنترنت يوثق الفرحة "الهستيرية" في حي جزائري لحظة تسجيل هدف "محاربو الصحراء" القاتل

تداول عشاق كرة القدم العربية على نطاق واسع، فيديو يوثق ردود الأفعال في حي جزائري لحظة تسجيل "محاربو الصحراء" لهدفهم القاتل في شباك المنتخب النيجيري، أمس الأحد.

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وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم بين عشاق كرة القدم عامة والجزائريين على وجه الخصوص، حيث كان الحي في قمة الهدوء قبل تسجيل "محاربو الصحراء" لهدف التأهل الثمين. وبعده، انطلقت فرحة هيستيرية، حيث خرج الناس من بيوتهم وأطلقوا العنان لاحتفالاتهم بطريقة عفوية صاخبة.

وتمكن محاربو الصحراء الذين لم يبلغوا المباراة النهائية للبطولة القارية منذ تتويجهم على أرضهم بلقبهم الوحيد عام 1990، من الفوز على نيجيريا، أمس الأحد، بفضل الهدف القاتل الذي سجله رياض محرز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي