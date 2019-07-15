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إقبال هائل على تذاكر كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)

الرياضة

إقبال هائل على تذاكر كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)
Sputnik Илья Питалев
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الاثنين، عن أعداد الطلبات المقدمة لحجز تذاكر مباريات كأس الأمم الأوربية لكرة القدم (يورو 2020) في المرحلة الأولى من المبيعات.

وامتدت المرحلة الأولى من المبيعات من 12 يونيو الماضي ولغاية 12 يوليو الجاري، وتقدم 19.3 مليون شخص لحجز تذاكر مباريات البطولة المقررة في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو 2020، في 12 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الـ 60 لانطلاق البطولة، والمدن هي: أمستردام، باكو، بلباو، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، دبلن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما، وبطرسبورغ.

وتقدم لحجز تذاكر المباراة النهائية التي ستقام على ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة البريطانية لندن 1.9 مليون طلب.

وبلغ عدد طلبات تذاكر المباراة الافتتاحية التي ستستضيفها العاصمة الإيطالية روما 540 ألفا.

أما تذاكر المباريات التي ستلعب في مدينة بطرسبورغ الروسية، فحظيت بنحو مليون طلب (994.617 ألف طلب)، وشكل أبناء المدينة نسبة 81% من أعداد الطلبات.

وستستضيف بطرسبورغ 4 مباريات في البطولة، ثلاث منها في دور المجموعات (في 13 و17 و22 يونيو)، وواحدة في الدور ربع النهائي (في 3 يوليو).

المصدر: RT

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