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الاتحاد المغربي ينفي استقالة هيرفي رونار من تدريب "أسود الأطلس"

الرياضة

الاتحاد المغربي ينفي استقالة هيرفي رونار من تدريب
AFP
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قالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إنها تنفي تقديم هيرفي رونار استقالته من تدريب المنتخب الوطني الأول؛ "إلى حدود الساعة".

وبحسب بيان الاتحاد المغربي للعبة، فإن رئيس الاتحاد، فوزي لقجع، قد عقد لقاءين يومي الأحد والاثنين مع الفرنسي هيرفي رونار لتقييم مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس أمم إفريقيا "مصر 2019".

وأضاف المصدر، أن الطرفين "تدارسا الرهانات المستقبلية للنخبة المغربية، واتفقا على عقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة".

وفي وقت سابق، نشر موقع القناة الرياضية المغربية الرسمية على "تويتر" خبرا عن استقالة المدرب الفرنسي رونار من تدريب المنتخب المغربي.

المصدر: frmf.ma

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