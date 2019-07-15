دجوكوفيتش يواصل التحليق في صدارة التصنيف العالمي بعد تتويجه بويمبلدون

حافظ النجم الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، على صدارة التصنيف العالمي لكرة المضرب، اليوم الاثنين، وذلك بعد تتويجه بلقب بطولة ويمبلدون، أمس الأحد، على حساب غريمه السويسري روجر فيدرر.

وشهدت المراكز العشرة الأولى، 3 تغييرات، حيث دخل الروسي، دانييل مدفيديف، قائمة أول 10 لاعبين، للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

وتقدم كل من الروسي، كارين خاتشانوف، و،فابيو فونيني، مركزا واحدا، في الوقت الذي تراجع فيه الجنوب إفريقي، كيفن أندرسون، 3 مراكز ليحتل المركز الـ11 عالميا.

وهذه المرة الأولى منذ عام 2010 التي يدخل فيها لاعبان روسيان قائمة العشرة الأوائل.

🎾 Два россиянина вошли в топ-10 рейтинга АТР впервые с 2010 годаhttps://t.co/oa9fEmEW46pic.twitter.com/xGYJUgDwEN — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 15, 2019

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وفي ما يأتي ترتيب العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 12415 نقطة.

2- الإسباني رافائيل نادال 7945

3- السويسري روجر فيدرر 7640

4- النمساوي دومينيك تييم 4595

5- الألماني ألكسندر زفيريف 4325

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4045

7- الياباني كي نيشيكوري 4040

8- الروسي كارين خاتشانوف 2890

9- الإيطالي فابيو فونييني 2785

10- الروسي دانييل مدفيديف 2625.

المصدر: وكالات