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أمم إفريقيا.. التكافؤ سيد الموقف في مواجهات السنغال وتونس

الرياضة

أمم إفريقيا.. التكافؤ سيد الموقف في مواجهات السنغال وتونس
أمم إفريقيا.. التكافؤ سيد الموقف في مواجهات السنغال وتونس
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يقف التاريخ على الحياد بين منتخبي تونس والسنغال قبل المباراة المرتقبة بينهما اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر.

وستكون مواجهة اليوم بين منتخبي السنغال وتونس، الأول والثاني على صعيد القارة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، السادسة بينهما في أمم إفريقيا، بعد خمس مواجهات انتهت بفوز لكل منهما مقابل ثلاثة تعادلات.

وجاءت نتائج المنتخبين في المباريات السابقة كالتالي:

- نسخة تونس 1965 (دور المجموعات): تعادل المنتخبان بدون أهداف.

- نسخة مالي 2002 (دور المجموعات): تعادل المنتخبان بدون أهداف.

- نسخة تونس في 2004 (ربع النهائي): فازت تونس 1-0 في طريقها نحو إحراز اللقب الوحيد في تاريخها حتى الآن.

- نسخة 2008 في غانا (دور المجموعات): تعادل المنتخبان 2-2.

- نسخة 2017 في الغابون (دور المجموعات): فازت السنغال 2-0.

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المصدر: وكالات

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