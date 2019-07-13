صرح المدير الفني لمنتخب نيجيريا لكرة القدم، الألماني جيرنوت روهر، بأن مواجهة المنتخب الجزائري في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، ستكون أشبه بمعركة "تكسير العظام".

وأكد "روهر" في تصريحات لموقع "المصريون"، على صعوبة المواجهة المرتقبة بين منتخب نيجيريا ونظيره الجزائري، يوم الأحد، على ملعب القاهرة الدولي.

وقال مدرب منتخب نيجيريا: "بالطبع مواجهة المنتخب الجزائري ليست أمرا سهلا، بل في غاية الصعوبة، وستكون أشبه بمعركة تكسير العظام بين الطرفين من الناحية الكروية فقط، حيث أنهم يمتلكون إرادة قوية للانتصار في كل مباراة، إلا أنني أتمنى أن نؤدي بشكل جيد ونعبر تلك المواجهة".

وحول استعداداته للمواجهة، قال: "حرصت خلال الفترة الماضية على جمع مباريات الجزائر السابقة ودراسة طريقة لعبهم بشكل جيد، لتحضير الخطة المحكمة لمواجهتهم. وبالطبع في كل الأحوال، لا بد أن نتعامل مع الهدف، نعي تماما أن الجزائر فريق يمتلك العديد من النجوم، فضلا عن أنها المرشح الأول للفوز بالبطولة".

وفي شرحه حول خطته لمواجهة منتخب "محاربو الصحراء"، قال: "المنتخب الجزائري يمتلك خطا هجوميا قويا، سأحرص على تضييق الثغرات والمساحات عليه، مع الدفع الهجومي لإحراز الهدف الأول كي يحصل اللاعبون على الثقة، ومن هنا نستطيع امتلاك زمام المباراة".

وكشف المدرب الألماني هوية اللاعب الأكثر خطورة في صفوف منتخب الجزائر، بقوله: "ومن سواه (رياض محرز) مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي و(محاربو الصحراء)، هو فريق في حد ذاته، يستطيع تغيير مجرى المباراة في أي لحظة، ويأتي بعده (بغداد بونجاح)".

المصدر: "almesryoon"