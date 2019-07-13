أكبر الشروط الجزائية في عقود اللاعبين.. بنزيما يغرد في الصدارة وحيدا

بمجرد إعلان برشلونة أمس، تعاقده مع الفرنسي أنطوان غريزمان، وتحصينه بمبلغ ضخم، تساءل كثيرون عن قيمة الشرط الجزائي في عقود أبرز نجوم الدوري الإسباني، وعلى رأسهم ليونيل ميسي.

وتعمد الأندية الإسبانية إلى وضع شروط جزائية كبيرة في عقود اللاعبين عند ضمهم أو تمديد عقودهم، لتحصينهم من الأندية الأخرى، أو الاستفادة فيما بعد من عملية بيعهم.

وارتفع سقف الشرط الجزائي في عقود اللاعبين بالدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، بشكل مهول خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعدما كسر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صيف العام 2017، الشرط الجزائي في عقد النجم البرازيلي نيمار مع برشلونة، وضمه في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وإذا نظرنا للشروط الجزائية في عقود لاعبي "الليغا"، فسنجد إن أغلى لاعب هو الفرنسي، كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد، وتقدر قيمة الشرط الجزائي في عقده بمليار يورو.

ويأتي غريزمان، المنضم حديثا لبرشلونة، في المركز الثاني في قائمة أغلى اللاعبين، حيث يبلغ الشرط الجزائي في عقده مع الفريق الكتالوني 800 مليون يورو، ويليه في المركز الثالث صانع ألعاب منتخب كرواتيا ونادي ريال مدريد، لوكا مودريتش (750 مليون يورو)، متبوعا بزميله في الفريق الملكي، الدومينيكاني ماريانو دياز.

AFP

والمفاجأة أن النجم الأرجنتيني ميسي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، يحتل المركز الخامس في هذه القائمة، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده نحو 700 مليون يورو.

المصدر: RT + فيسبوك