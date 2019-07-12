عجلة الدوري الروسي الممتاز تبدأ بالدوران (فيديو)
بدأت عجلة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، للموسم الجديد بالدوران مبكرا، اليوم الجمعة، بمباراة جمعت فريقي أرسنال مدينة تولا وضيفه دينامو موسكو، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.
وأحرز البرتغالي ميغيل كاردوزو باكورة أهداف الموسم لفريق العاصمة موسكو، مبكرا في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول.
⚽ Первый гол сезона забивает Мигел Кардозу!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 12 июля 2019 г.
📺 Смотрите #АрсеналДинамо на #МАТЧПРЕМЬЕР
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وأدرك المدافع الجورجي غيا غريغالافا التعادل لأصحاب الأرض، قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.
📹 Красавец-гол Гиа Григалавы в концовке встречи #АрсеналДинамо#МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/Dfk2SPT6ol— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 12 июля 2019 г.
واكتفى كل من الفريقين، بعد هذا التعادل، بنقطة واحدة.
المصدر: RT