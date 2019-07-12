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عجلة الدوري الروسي الممتاز تبدأ بالدوران (فيديو)

الرياضة

عجلة الدوري الروسي الممتاز تبدأ بالدوران (فيديو)
Sputnik
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بدأت عجلة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، للموسم الجديد بالدوران مبكرا، اليوم الجمعة، بمباراة جمعت فريقي أرسنال مدينة تولا وضيفه دينامو موسكو، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وأحرز البرتغالي ميغيل كاردوزو باكورة أهداف الموسم لفريق العاصمة موسكو، مبكرا في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول.

وأدرك المدافع الجورجي غيا غريغالافا التعادل لأصحاب الأرض، قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

 

واكتفى كل من الفريقين، بعد هذا التعادل، بنقطة واحدة.

المصدر: RT

  

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