دجوكوفيتش يتجاوز عقبة أغوت ويصعد إلى نهائي "ويمبلدون"

بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا وحامل اللقب، نهائي "ويمبلدون" للتنس، البطولة الثالثة ضمن الأربع الكبرى، بفوزه على الإسباني روبيرتو باوتيستا أغوت 6-2 و4-6 و6-3 و6-2.

ويلتقي دجوكوفيتش الساعي إلى لقبه الخامس في "ويمبلدون"، في النهائي الـ 25 في البطولات الأربع الكبرى، في المباراة النهائية مع السويسري روجر فيدرر الثاني، أو مع الإسباني رافائيل نادال الثالث، اللذين يلتقيان لاحقا.

وقال دجوكوفيتش، الذي يطمح الأحد المقبل للفوز باللقب الكبير الـ16 في مسيرته، بعد المباراة: "كانت هذه بطولة رائعة بالنسبة لي، ولكي أكون في نهائي آخر بها، فإن الأمر يتعلق بحلم أصبح حقيقة".

وأضاف قائلا: "كان الفوز صعبا لأن باوتيستا الذي كان يخوض نصف النهائي للمرة الأولى في الغراند سلام لم يتأثر بالملعب والأجواء".

وتابع: "سأشاهد مباراة فيدرر ونادال. أنا معجب بهذه المباراة، إنها واحدة من أكثر المنافسات الملحمية على الإطلاق".

المصدر: "أ ف ب"