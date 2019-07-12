كراوتش مهاجم منتخب إنجلترا يعتزل كرة القدم

أعلن بيتر كراوتش المهاجم السابق لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، اليوم الجمعة، اعتزاله اللعب بعد أكثر من عقدين أمضاهما كلاعب محترف.

وكتب كراوتش على "تويتر": "إذا ما أخبرتني وأنا في الـ 17 من عمري بأنني سأشارك في كأس العالم، وأصل لنهائي دوري الأبطال، وأفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، وأصل لحاجز 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنت تحاشيتك بأي ثمن".

If you told me at 17 I’d play in World Cups , get to a champions league final , win the Fa cup and get 100 @premierleague goals I would have avoided you at all costs.

It’s been an absolute dream come true 🤖 — Peter Crouch (@petercrouch) 12 июля 2019 г.

وتابع: "إنه حلم تحول إلى حقيقة. رياضتنا الرائعة منحتني كل شيء. أود أن أشكر جميع من ساعدني على الوصول إلى حيث أنا الآن والبقاء لفترة طويلة".

After a lot of deliberation this summer I have decided to retire from football !

Our wonderful game has given me everything.

I’m so thankful to everyone who helped me get there and to help me stay there for so long. X — Peter Crouch (@petercrouch) 12 июля 2019 г.

وأمضى اللاعب السابق لتوتنهام هوتسبير، وليفربول، وستوك سيتي، الموسم الماضي في بيرنلي، لكن عقده انتهى الشهر الماضي.

وخاض كراوتش (38 عاما) 42 مباراة مع منتخب إنجلترا في الفترة من 2005 وحتى 2010، وسجل 22 هدفا، وشارك في نسختين لكأس العالم، وبلغ نهائي دوري الأبطال، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مع ليفربول.

المصدر: "رويترز"