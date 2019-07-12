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كراوتش مهاجم منتخب إنجلترا يعتزل كرة القدم

الرياضة

كراوتش مهاجم منتخب إنجلترا يعتزل كرة القدم
AFP Oli SCARFF
كراوتش مهاجم منتخب إنجلترا يعتزل كرة القدم
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أعلن بيتر كراوتش المهاجم السابق لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، اليوم الجمعة، اعتزاله اللعب بعد أكثر من عقدين أمضاهما كلاعب محترف.

وكتب كراوتش على "تويتر": "إذا ما أخبرتني وأنا في الـ 17 من عمري بأنني سأشارك في كأس العالم، وأصل لنهائي دوري الأبطال، وأفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، وأصل لحاجز 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنت تحاشيتك بأي ثمن".

وتابع: "إنه حلم تحول إلى حقيقة. رياضتنا الرائعة منحتني كل شيء. أود أن أشكر جميع من ساعدني على الوصول إلى حيث أنا الآن والبقاء لفترة طويلة".

وأمضى اللاعب السابق لتوتنهام هوتسبير، وليفربول، وستوك سيتي، الموسم الماضي في بيرنلي، لكن عقده انتهى الشهر الماضي.

وخاض كراوتش (38 عاما) 42 مباراة مع منتخب إنجلترا في الفترة من 2005 وحتى 2010، وسجل 22 هدفا، وشارك في نسختين لكأس العالم، وبلغ نهائي دوري الأبطال، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مع ليفربول.

المصدر: "رويترز"

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