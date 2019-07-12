رصدت عدسات الكاميرات وصول محامي اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، إلى مقر رابطة الليغا، من أجل دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصول محامي غريزمان إلى مقر الرابطة، ومعه حقيبة الأموال، لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد غريزمان مع أتلتيكو مدريد، البالغة 120 مليون يورو.

El abogado de Griezmann ha acudido a la sede de la Liga para pagar la cláusula del delantero francés... Todo a las 14.56 en @cuatropic.twitter.com/gqr3X1Upfs — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) 12 июля 2019 г.

ومن المقرر أن يتم إعلان غريزمان لاعبا حرا خلال ساعات قليلة، وبعدها مباشرة سيعلن برشلونة تعاقده الرسمي مع هذا النجم الفرنسي.

وكان أنطوان غريزمان (28 عاما) قد أعلن رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد، بعد نهاية الموسم الماضي.

المصدر: وكالات