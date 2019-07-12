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شاهد.. محامي غريزمان يصل مقر رابطة الليغا لدفع الشرط الجزائي

الرياضة

شاهد.. محامي غريزمان يصل مقر رابطة الليغا لدفع الشرط الجزائي
Globallookpress
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رصدت عدسات الكاميرات وصول محامي اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، إلى مقر رابطة الليغا، من أجل دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصول محامي غريزمان إلى مقر الرابطة، ومعه حقيبة الأموال، لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد غريزمان مع أتلتيكو مدريد، البالغة 120 مليون يورو.

ومن المقرر أن يتم إعلان غريزمان لاعبا حرا خلال ساعات قليلة، وبعدها مباشرة سيعلن برشلونة تعاقده الرسمي مع هذا النجم الفرنسي.

وكان أنطوان غريزمان (28 عاما) قد أعلن رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد، بعد نهاية الموسم الماضي.

المصدر: وكالات

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