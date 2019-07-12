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برشلونة يدفع الشرط الجزائي في عقد غريزمان

الرياضة

برشلونة يدفع الشرط الجزائي في عقد غريزمان
Globallookpress
برشلونة يدفع الشرط الجزائي في عقد غريزمان
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بات مهاجم منتخب فرنسا أنطوان غريزمان، على مشارف إتمام عملية انتقاله إلى برشلونة، كما ذكرت وسائل إعلام إسبانية وصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وبحسب "الموندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة سيدفع البند الجزائي في العقد الذي يربط غريزمان بفريقه أتلتيكو مدريد، والمقدر بـ120 مليون يورو، ويوقع عقدا مع المهاجم لمدة خمس سنوات.

وذهبت "ليكيب" إلى أبعد من ذلك، بالقول إن الفريق الكتالوني "قام بعملية التحويل المصرفي، وأن المبلغ سيدخل حساب أتلتيكو اليوم الجمعة بعد إتمام الإجراءات الإدارية".

ولم يشارك غريزمان بطل العالم في روسيا 2018 مع منتخب بلاده، في تدريبات أتلتيكو مدريد مطلع الأسبوع الحالي، وقد ارتفع التوتر بين الناديين في ما يتعلق بعملية انتقاله.

وستكون عملية انتقال غريزمان أول صفقة كبرى هذا الصيف لبرشلونة، الذي اكتفى بإحراز بطولة الدوري الإسباني الموسم المنصرم.

وكان غريزمان (28 عاما)، دافع عن ألوان ريال سوسييداد، قبل أن ينتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد عام 2014، حيث يرتبط معه بعقد حتى 2023.

المصدر: أ ف ب

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