الجماهير الجزائرية تهتف لأبو تريكة في مباراة كوت ديفوار (فيديو)

انتشر فيديو من مباراة الجزائر وكوت ديفوار التي أقيمت أمس، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، يظهر فيه مشجعو "محاربو الصحراء" وهم يهتفون لنجم منتخب مصر المعتزل محمد أبو تريكة.

واختارت الجماهير التي احتشدت في ملعب "السويس" بمصر، الهتاف لأبو تريكة عند الدقيقة الـ22 من الشوط الأول، دلالة على الرقم الذي كان يرتديه اللاعب أثناء حمله لقميص منتخب "الفراعنة".

ورددت الجماهير عبارة: "الله أكبر.. أبو تريكة.. الله أكبر.. أبو تريكة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يهتف فيها مشجعو أحد المنتخبات العربية المشاركة في البطولة الإفريقية لأبو تريكة، حيث سبق وهتفت له الجماهير المغربية، والمصرية التي تبنت هذه المبادرة قبيل انطلاق كأس أمم إفريقيا، وأطلقت حينها "هاشتاغ" على "تويتر": "اهتف لتريكة في الدقيقة 22".

ويعد أبو تريكة من أساطير كرة القدم المصرية والعربية، وسبق له التتويج بكأس أمم إفريقيا مع "الفراعنة" في مناسبتين (2006 و2008).

تجدر الإشارة إلى أن منتخب الجزائر حجز مقعده في نصف النهائي بفوزه على كوت ديفوار بركلات الترجيح (4-3)، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

المصدر: تويتر