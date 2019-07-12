بعد فوز منتخبهم.. مئات الجزائريين يحتفلون في شوارع باريس والشرطة الفرنسية تتدخل!

احتفلت الجماهير الجزائرية في العاصمة الفرنسية باريس مباشرة عقب تأهل الفريق الجزائري إلى نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في مصر.

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واحتشد الجزائريون في شارع الشانزليزيه الشهير هاتفين بشعارات تشجع منتخبهم الوطني، الذي صعد بعد فوزه بركلات الترجيح على حساب منتخب كوت ديفوار.

وأشعل المشجعون الشماريخ لتتحول الشوارع الباريسية إلى اللون الأحمر، وسط حضور أمني فرنسي كبير.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من الشرطة الفرنسية بصدد إلقاء عبوات الغاز المسيل للدموع على المحتفلين لتفريقهم خوفا من تطور الأمور إلى أحداث شغب.

وبلغ المنتخب الجزائري الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، إثر فوزه على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما، أمس الخميس، على إستاد السويس الجديد.

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب الجزائري منتخب نيجيريا يوم الأحد، الذي بدوره تغلب على نظيره الجنوب إفريقي (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء، على إستاد القاهرة الدولي.

Sommations et tirs de lacrymogène pour disperser la foule place de l'Étoile à #Paris#Algerie#CAN2019pic.twitter.com/hSjV4E6byj — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) 12 juillet 2019

المصدر: RT