المنتخبات المتأهلة للمربع الذهبي من كأس أمم إفريقيا وجدول المباريات

وصل منتخبان عربيان إلى الدور قبل النهائي للنسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر، وهما الجزائري والتونسي، إضافة إلى منتخبي نيجيريا والسنغال.

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وفيما يلي موعد مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة (بتوقيت القاهرة):

- الأحد 14 يوليو:

* السنغال × تونس (18:00) - استاد الدفاع الجوي، بمحافظة القاهرة.

* الجزائر × نيجيريا (21:00) - استاد القاهرة الدولي.

بينما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث، يوم الأربعاء المقبل، على استاد السلام، بمحافظة القاهرة.

أما المباراة النهائية فسكون، يوم الجمعة المقبل، وستقام على استاد القاهرة الدولي.

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المصدر: RT