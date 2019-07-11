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شاهد.. "الأفيال" الإفوارية ترد التحية لـ "محاربي الصحراء"

الرياضة

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Globallookpress
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رد منتخب كوت ديفوار بهدف التعادل على نظيره الجزائري، في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، على استاد السويس الجديد، وذلك ضمن الدور ربع النهائي لأمم إفريقيا.

وأحرز الجزائري سفيان فيغولي هدف التقدم لمنتخب "محاربو الصحراء"، في الدقيقة 20، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

 

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ورد النهاجم الإيفواري، جوناتان كودجيا، بهدف التعادل لمنتخب "الأفيال"، في الدقيقة (62) من زمن اللقاء.

وسيلتقي الفائز في هذه المباراة مع منتخب نيجيريا، الذي تغلب على نظيره الجنوب إفريقي (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي.

 

المصدر: RT 

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