أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خطابا إلى الوفد التونسي لإعلامه بتغيير الحكم المراقب، وذلك قبل ساعات من لقاء "نسور قرطاج" ضد منتخب "مدغشقر"، في الدور ربع النهائي لأمم إفريقيا.

وقال الاتحاد الإفريقي إن الحكم المراقب المغربي سعيد بالخياط سيعوض الحكم الرواندي سيلستان، وذلك قبل ساعات من بداية اللقاء الذي سيقام على استاد السلام بالقاهرة. في تمام الساعة (21:00) بتوقيت القاهرة.

المصدر: "facebook/FTF.OFFICIELLE"