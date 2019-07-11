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في ليلة تهديده بالموت.. ماني يخطف قلوب المصريين بلفتة إنسانية رائعة

الرياضة

في ليلة تهديده بالموت.. ماني يخطف قلوب المصريين بلفتة إنسانية رائعة
AFP
في ليلة تهديده بالموت.. ماني يخطف قلوب المصريين بلفتة إنسانية رائعة
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لم يتأثر السنغالي ساديو ماني، بالتهديدات التي تلقاها من ساحر بنيني عشية لقاء السنغال وبنين في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، وظهر هادئا أثناء دخوله إلى ملعب المباراة، بل وخطف الأضواء.

والتقطت عدسات الكاميرا صورا لماني، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، وهو يقدم على لفتة إنسانية رائعة، قبيل انطلاق مباراة السنغال والبنين، التي أقيمت أمس على أرضية ملعب "الدفاع الجوي" في القاهرة، وانتهت بفوز "أسود التيرانغا" بهدف نظيف.

في ليلة تهديده بالموت.. ماني يخطف قلوب المصريين بلفتة إنسانية رائعة
في ليلة تهديده بالموت.. ماني يخطف قلوب المصريين بلفتة إنسانية رائعة

وظهر الدولي السنغالي قبل انطلاق المباراة، وهو يربط "خيط" حذاء أحد الأطفال المتطوعين في البطولة، في لفتة رائعة، نالت إعجاب الجماهير المصرية.

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وأكد ماني من خلال هذه اللقطة وأدائه في المباراة، أنه لم يتأثر ولم يعر أي اهتمام لتهديدات الساحر البنيني، الذي توعد بإصابته بأزمة قلبية في حال مشاركته في مباراة السنغال وبنين.

المصدر: تويتر

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