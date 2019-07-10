دجوكوفيتش يقص شريط المربع الذهبي لبطولة ويمبلدون (فيديو)

أصبح النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش أول المتأهلين الدور قبل النهائي لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، والبالغة جوائزها أكثر من 16 مليون دولار.

وجاء صعود العملاق الصربي، المصنف الأول عالميا، على حساب البلجيكي ديفيد جوفين، المصنفة 21، إثر فوزه عليه بثلاث مجموعات متتالية، بواقع: (6-0) و(6-0) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأربعاء.

Will anyone be able to stop the defending champion?

@DjokerNole’s 70th win at #Wimbledon sees the Serbian reach his ninth semi-final at The Championships after beating David Goffin pic.twitter.com/qSIPNWUz6z — Wimbledon (@Wimbledon) 10 июля 2019 г.

وسيكون دجوكوفيتش، حامل اللقب، في الدور قبل النهائي، بانتظار الفائز من اللقاء الذي يجمع الأرجنتيني غاوديو بيلا، المصنف 26، والإسباني روبرتو باوتيستا أغوت، المصنف 23.

المصدر: "sportbox.ru"