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دجوكوفيتش يقص شريط المربع الذهبي لبطولة ويمبلدون (فيديو)

الرياضة

دجوكوفيتش يقص شريط المربع الذهبي لبطولة ويمبلدون (فيديو)
Globallookpress
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أصبح النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش أول المتأهلين الدور قبل النهائي لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، والبالغة جوائزها أكثر من 16 مليون دولار.

وجاء صعود العملاق الصربي، المصنف الأول عالميا، على حساب البلجيكي ديفيد جوفين، المصنفة 21، إثر فوزه عليه بثلاث مجموعات متتالية، بواقع: (6-0) و(6-0) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأربعاء.

وسيكون دجوكوفيتش، حامل اللقب، في الدور قبل النهائي، بانتظار الفائز من اللقاء الذي يجمع الأرجنتيني غاوديو بيلا، المصنف 26، والإسباني روبرتو باوتيستا أغوت، المصنف 23.

المصدر: "sportbox.ru" 

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