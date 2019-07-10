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ماني يرد على ساحر بنيني توعده بالموت في مباراة الليلة

الرياضة

ماني يرد على ساحر بنيني توعده بالموت في مباراة الليلة
ماني يرد على ساحر بنيني توعده بالموت في مباراة الليلة
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رد النجم السنغالي ساديو ماني على تهديدات ساحر بنيني توعد بإصابته بأزمة قلبية في حال مشاركته اليوم في مباراة السنغال والبنين في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا.

ووفقا لما نشره موقع "24jours" الفرنسي، فإن الساحر البنيني توعد ماني بإصابة قد تتسبب في وفاته، إذا شارك في لقاء اليوم.

وأوضح الموقع، أن الساحر البنيني كتب في تدوينة نشرها على حسابه في "فيسبوك": "مشاركة ماني في اللقاء تعني نهاية مسيرته، وبنين ستفوز بهدف من تسديدة بعيدة".

ورد ماني على هذه التهديدات بطريقة مؤثرة، حيث قال: "نشأت على يقين بأن الموت بيد الله فقط، وأؤمن بأن أعمار البشر لا تقدم ولا تؤخر، وسأشارك في لقاء الليلة وإذا رحلت فسيكون هذا الساحر وسيلة فقط لأمر الله فلا تنخدعوا به".

تجدر الإشارة إلى أن الفائز في مباراة السنغال والبنين سيواجه في الدور نصف النهائي، الفائز من المباراة التي ستجمع غدا منتخب مدغشقر بنظيره التونسي.

المصدر: وكالات

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