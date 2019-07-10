هيفاء وهبي تتفاعل مع خروج منتخب مصر وتأهل تونس والجزائر

تحسرت الفنانة اللبنانية الشهيرة هيفاء وهبي على خروج منتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة على أرضه، لكنها أبدت في الوقت ذاته سعادتها بتأهل الجزائر وتونس إلى ربع النهائي.

وجاء في تدوينة نشرتها وهبي عبر حسابها في "تويتر": "مع أنه زعلنا لخروج مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، ولكن هي اللعبة ربح وخسارة. بس كثير حلو كيف منتخبي الجزائر وتونس عوضوا لنا فرحتنا اليومين الماضيين ولعبوا حلو ومتعونا بفوز مفرح للعرب".

مع انه زعلنا لخروج #مصر من بطولة #كأس_أمم_أفريقيا_2019 ولكن هي اللعبة ربح وخسارة. بس كتير حلو كيف منتخبي #الجزائر و #تونس عوضولنا فرحتنا اليومين الماضيين ولعبوا حلو ومتعونا بفوز مفرح للعرب👌🇹🇳 🇩🇿 كل التوفيق بالمباريات القادمة وانشاء الله يوصلوا للنهائيات#مصر_2019#TotalAFCON2019 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) 10 июля 2019 г.

وأكملت وهبي بوضع صورتين للعلمين الجزائري والتونسي وكتبت: "كل التوفيق في المباريات القادمة وإن شاء الله يوصلوا للنهائيات".

وودعت مصر البطولة من الدور ثمن النهائي إثر الخسارة أمام جنوب إفريقيا، فيما بلغ المنتخبان الجزائري والتونسي الدور ربع النهائي، ويواجه الأول غدا منتخب ساحل العاج، ويلعب الثاني في نفس اليوم مع مدغشقر التي تشارك في البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخها.

المصدر: "تويتر"