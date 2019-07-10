نجم منتخب الجزائر يقترب من الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب النجم الجزائري، آدم أوناس لاعب نابولي الإيطالي من الانتقال إلى نادي إشبيلية الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "آل ديسماركي" ونقلا عن الصحفي الشهير ألفا بالدي، فإن أوناس توصل لاتفاق مع المدير الرياضي لنادي إشبيلية، مونشي، بانتظار الضوء الأخضر من نادي نابولي الذي لا يمانع في بيع اللاعب.

ويبحث أوناس عن المشاركة في المباريات بشكل أكبر لإبراز قدراته، إذ أنه لم يكن لاعبا أساسيا مع ناديه الإيطالي خلال الموسم المنصرم، حيث شارك في 26 مباراة على مدار الموسم بمختلف المسابقات، وسجل 4 أهداف فقط.

Sevilla are interested in signing Algeria winger Adam Ounas from Napoli.



[via @eldesmarque] pic.twitter.com/inBwWJ6ayA — DZ Football (@DZFootball_en) July 10, 2019

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وقدم أوناس، مستويات مميزة مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا، حيث استطاع تسجيل 3 أهداف في البطولة، على الرغم من لعبه 87 دقيقة في مباراتين فقط.

ومن المنتظر أن ينهي النادي الأندلسي ضمه للنجم الجزائري بعد نهاية البطولة الإفريقية، والتي يتألق فيها أوناس، حيث سيواجه منتخب كوت ديفوار (ساحل العاج) في ربع نهائي البطولة غدا الخميس.

يذكر أن مونشي المدير الرياضي العائد لنادي إشبيلية قبل أشهر قليلة، كان معجبا بإمكانات اللاعب وكان قريبا من ضمه صيف 2017 من ناديه السابق بوردو إلى فريق روما الذي كان يعمل فيه، لكن نابولي خطفه في آخر لحظة بمبلغ قدره 10 ملايين يورو.

المصدر: وكالات