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ميسي خارج التشكيلة المثالية لـ"كوبا أمريكا"

الرياضة

ميسي خارج التشكيلة المثالية لـ
AFP
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كشف حساب اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" في "تويتر"، عن التشكلية المثالية لبطولة "كوبا أمريكا" التي اختتمت منافساتها مؤخرا في البرازيل.

وشهدت التشكيلة تواجد 5 لاعبين من البرازيل، ولاعبين من البيرو، ولاعب واحد من كل من الأرجنتين، وتشيلي، وكولومبيا والأوروغواي، بينما غاب عن القائمة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

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وجاءت التشكيلة المثالية كالتالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر (البرازيل)

خط الدفاع: ميغيل تراوكو (بيرو) – خوسيه ماريا خيمينيز (أوروغواي) – تياغو سيلفا (البرازيل) – داني ألفيس (البرازيل).

خط الوسط: آرتور ميلو (البرازيل) – لياندرو باريديس (الأرجنتين) – أرتورو فيدال (تشيلي).

خط الهجوم: إيفرتون (البرازيل) – خاميس رودريغيز (كولومبيا) – باولو غيريرو (بيرو).

الجدير بالذكر أن البرازيل توجت بالبطولة بعد فوزها على البيرو في المباراة النهائية بثلاثة أهدف مقابل هدف واحد، بينما توقف مشوار منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي في الدور نصف النهائي.

المصدر: .sports.ru

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