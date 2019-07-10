نجم إنجليزي ينفق 40 ألف إسترليني في الأسبوع لاستئجار يخت

استأجر النجم الإنجليزي ديلي آلي لاعب وسط توتنهام هوتسبير يختا خلال فترة إجازته الصيفية قبل العودة إلى التدريب مع فريقه اللندني تحضيرا لمنافسات الموسم الكروي الجديد.

تواجد اللاعب البالغ 23 عاما مع صديقته روبي ماي على متن يخت خاص أمام ساحل مدينة سانت تروبيز الفرنسية، للاستمتاع برحلة بحرية عدة أيام، وبلغت كلفة إيجار القارب الفخم خلال الأسبوع الواحد 40 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 50 ألف دولار.

ولا يشكل إيجار اليخت قيمة تذكر بالنسبة للاعب الإنجليزي، إذ يتقاضى آلي راتبا أسبوعيا من فريقه توتنهام قدره 100 ألف جنيه إسترليني، بعد أن جدد تعاقده مع الفريق حتى عام 2023.

Inside Dele Alli's unbelievable £40,000-a-week luxury St Tropez yacht https://t.co/6s1qteE1Appic.twitter.com/1GLp52ZLVZ — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 7, 2019

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وسلطت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية الضوء على اليخت الذي يحمل اسم Delhia، ويحتوي على العديد من وسائل الراحة والرفاهية، إذ يحتوي على صالة فاخرة للاستمتاع بالموسيقى ومشاهدة التلفزيون والأفلام، بالإضافة إلى قاعة مخصصة لتناول الطعام، وهناك 3 غرف قادرة على استيعاب 7 ركاب، بما فيها الجناح الرئيسي.

ويمكن بواسطة اليخت ممارسة العديد من الألعاب المائية ورياضة ركوب الأمواج، والتجديف.

يذكر أن توتنهام سيعود إلى التدريب والانطلاق بفترة الإعداد للموسم الجديد في 15 يوليو الجاري.

المصدر: the sun