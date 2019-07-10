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سولشاير: ما يدور حول بوغبا هو مجرد "كلام وكلاء"

الرياضة

سولشاير: ما يدور حول بوغبا هو مجرد
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اعتبر مدرب مانشستر يونايتد النروجي أولي غونار سولشاير، أن الشائعات التي تتحدث عن إمكانية رحيل لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا عن فريقه هي مجرد "كلام وكلاء".

ورد سولشاير على ما قاله مدير أعمال بوغبا، مينو رايولا، الذي أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف بعد رغبة موكله بالرحيل عن النادي الإنجليزي الشمالي.

وقال سولشاير في مؤتمر صحافي الأربعاء، خلال معسكر الفريق في مدينة بيرث الأسترالية، "لم نتلق أية عروض للاعبينا، الوكلاء يتكلمون دائما، نحن مانشستر يونايتد وبالتالي لسنا مجبرين على بيع لاعبين".

وأضاف: "عندما تكون في مانشستر يونايتد تتوقع أن تبرز هذه الأمور (الشائعات) إلى السطح خلال الصيف".

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وكشف النرويجي بأن فريقه لا يزال يبحث عن لاعبين لتعزيز صفوفه، وقال في هذا الصدد: "لا زلنا نعاين السوق، نحن صبورون ولا يتعين علينا دفع مبالغ طائلة، نريد التعاقد مع اللاعب المناسب بالسعر المناسب".

وضم "الشياطين الحمر" حتى الآن الجناح الويلزي الدولي دانيال جيمس، والظهير الأيمن أرون وان بيساكا من سوانسي وكريستال بالاس تواليا، ولا يزال يبحث عن قلب دفاع.

المصدر: "أ ف ب"

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