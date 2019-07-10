لفتة رائعة من نجم منتخب تونس تجاه مشجعة صغيرة (صور)

استجاب طه ياسين الخنيسي مهاجم منتخب تونس، لطلب مشجعة صغيرة تابعت من المدرجات المباراة التي جمعت "نسور قرطاج" وغانا الاثنين الماضي في ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

ورفعت المشجعة لافتة كتب عليها باللغة الإنجليزية "ياسين الخنيسي هل يمكنني الحصول على قميصك"، وهو ما استجاب له اللاعب بعد المباراة، حيث تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للخنيسي وهو يقدم قميصه لعاشقة "نسور قرطاج".

وقدم الخنيسي أداء رائعا في مباراة غانا، حيث سجل هدف التقدم لـ"نسور قرطاج"، قبل أن يدرك الغانيون هدف التعادل في الأنفاس الأخيرة، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين ثم إلى ركلات الترجيح، التي ابتسم الحظ فيها لرفاق الخنيسي (5-4).

ويلاقي منتخب تونس غدا، نظيره من مدغشقر في الدور ربع النهائي للبطولة الإفريقية المقامة في مصر.

المصدر: تويتر